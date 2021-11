Sobral não terá festa pública de fim de ano e Carnaval

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, anunciou na noite desta quinta-feira (25/11) por volta das 20h, através das suas redes sociais, que o município não realizará festa pública de final de ano e Carnaval. O chefe do Poder Executivo sobralense disse que tem acompanhado o debate acerca das celebrações de fim de ano e Carnaval e, para que todos possam se programar, afirma que decidiu cancelar.

O governador Camilo Santana também se manifestou esta semana em redes sociais contra o réveillon e Carnaval. Para ele, não tem como ter controle absoluto em eventos abertos com número expressivo de pessoas. A preocupação do governador é com o aumento de casos da covid-19 em outros países.





(Edwalcyr Santos / Sistema Praíso)