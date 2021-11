Suspeito de extorquir comerciantes é solto horas após prisão

O Judiciário decidiu soltar Edson Gabriel Alves Freitas, de 24 anos, preso nessa quinta-feira (4), em Sobral. O jovem é suspeito de extorquir comerciantes, tem extensa ficha criminal e, contorme a Polícia Civil, se preparava para fugir para o Rio de Janeiro.





Edson Gabriel passou por audiência de custódia nessa sexta-feira (5) e, por decisão da juíza da 1ª Vara da Comarca de Santa Quitéria, voltou à liberdade.





O Ministério Público do Ceará (MPCE) também se manifestou opinando pela liberdade provisória do autuado, sem medidas cautelares, “em razão da ausência de juntada dos relatórios das interceptações telefônicas”.





A sessão foi realizada por videoconferência e, após parecer do MP, a magistrada decidiu pela liberdade provisória.





Consta nos autos que a juíza também alegou na decisão a ausência da juntada dos áudios referente à interceptação telefônica.





FICHA EXTENSA





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito já respondia a seis procedimentos policiais por tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma de fogo e receptação.





“As investigações desenvolvidas pela PC-CE indicam que Gabriel, integrante de um grupo criminoso com atuação no município de Catunda, estava escondido em Sobral e de lá comandava as extorsões e o controle do tráfico de drogas de Catunda, que fica a cerca de 126 quilômetros de distância de onde o homem estava escondido”, divulgou a Pasta.





A Polícia encontrou R$ 1,3 mil com o suspeito, além de um aparelho celular. O delegado municipal de Santa Quitéria, Igor Vasconcelos, afirmou que o suspeito ameaça as vítimas por meio de mensagens enviadas pelo WhatsApp.





"Ele conseguia os números das vítimas e através de mensagens via WhatsApp ele mandava fotos de homicídios. Como tinha pessoas que trabalhavam para ele na cidade, essas pessoas faziam fotos dos parentes das vítimas e ele usava para ameaçar."

IGOR VASCONCELOS

Delegado de Santa Quitéria





(Diário do Nordeste)