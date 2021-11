CAMOCIM: VEREADOR EMANOEL VIEIRA TEM CONTAS DO WHSATSPP E INSTAGRAM CLONADAS

Durante a tarde desta segunda-feira, 01, o vereador Emanoel Vieira teve o seu número de telefone celular (WhatsApp) clonado bem como sua conta no Instagram (@vereadoremanoelvieira). De acordo como vereador, o bandido estava entrando em contato com os amigos e seguidores e pedindo dinheiro através do Pix.





Emanoel Vieira ainda informou que o número do seu celular foi recuperado e com isso conseguiu desconectá-lo do WhatsApp. Agora o indivíduo está se passando pelo vereador em sua conta no Instagram e continua pedindo dinheiro. Ele pede para que todos denunciem sua conta no Instagram (@vereadoremanoelvieira). O caso já foi repassado para as autoridades para que se tome as providências.

Via Camocim Polícia 24h