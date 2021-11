Vídeo exibe imagens inéditas do resgate de Marília Mendonça

O Super Canal divulgou imagens inéditas, que mostram o trabalho de policiais militares no dia do acidente que causou a morte da cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas. A aeronave caiu em Piedade de Caratinga.





O vídeo mostra o momento em que os policiais tentavam abrir a porta do avião. A gravação foi feita por uma câmera que estava presa no colete de um dos agentes.





Cordas foram usadas pelos policiais para garantir a segurança deles durante o resgate, visto que a cachoeira do Córrego do Lage, é um local de difícil acesso.





Uma parte da estrutura da aeronave teve que ser cortada para que a equipe pudesse ter acesso ao interior do avião.





O resgate dos corpos também contou com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.





Assista ao vídeo, abaixo:

(Pleno News)