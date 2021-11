VIOLÊNCIA: DOIS HOMENS SÃO EXECUTADOS A BALA NA ZONA RURAL DE TIANGUÁ/CE

Dois homens foram mortos a tiros na tarde desta quarta-feira (17) nas margens da CE 187 entre os municípios de Tianguá e Viçosa do Ceará (próximo à entrada do distrito de Quatiguaba).





De acordo com informações, as vítimas estavam dentro de um veículo modelo classic, quando foram atingidas com vários disparos de arma de fogo. Um deles morreu dentro do carro e o outro foi encontrado sem vida há alguns metros em um matagal.





As vítimas foram identificadas como Walisson Moreira da Silva, 25 anos, com antecedentes por tráfico de drogas e roubo e José Fábio Ávila de Sousa Filho, 26 anos.





Equipes da Força Tática e Raio realizam um cerco na região em busca de capturar os envolvidos no duplo homicídio.





(Ibiapaba 24 horas)