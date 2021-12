Apresentador Ratinho é vítima de golpe e perde R$ 50 mil

O apresentador Ratinho revelou durante a edição da última quarta-feira (22) do quadro Mesa do Ratinho, exibido em seu programa no SBT, que foi vítima de um golpe praticado por meio do aplicativo WhatsApp, o qual resultou em um prejuízo de R$ 50 mil. Na ocasião, o golpista se passou por um dos filhos do comunicador.





– Perdi 50 mil reais. Um vagabundo se passando pelo meu filho usou a foto dele, mas com outro número de telefone diferente, disse que estava nos Estados Unidos e estava precisando de dinheiro. Pedi que ele me ligasse, mas disse que o telefone que estava usando não dava para fazer ligação – afirmou.





De acordo com o apresentador, foram feitas duas transferências para o impostor; a primeira de R$ 35 mil e uma segunda de R$ 15 mil.





Ratinho ainda revelou que o golpista que se passou por seu filho teria justificado que estava com um número diferente de telefone por motivo “de urgência”.





– Quero que esse vagabundo vá para o inferno – disparou o apresentador. (Pleno News)