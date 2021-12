ARRASTÃO: Loja do North Shopping Sobral tem todas as mercadorias furtadas

A loja Fenex Store, tipo quiosque de venda de celulares, localizada no North Shopping Sobral, teve toda sua mercadoria furtada na noite dessa terça-feira (14/12), de acordo com os sócios proprietários. Alan Wagner, um dos sócios da loja, disse que ficou sabendo do furto através de seu funcionário, que por volta das 10h, ao chegar para trabalhar, percebeu o cadeado arrebentado e que as mercadorias tinham sido furtadas.





O Portal Paraíso falou com Alan Wagner que disse estar muito abalado e não sabe como será seu dia amanhã. “Estou aqui a base de calmante. No primeiro momento ficamos sem saber o que fazer e não podíamos mexer porque tínhamos que esperar a polícia chegar para fazer a perícia. Depois da perícia vimos que foi furtado tudo, um prejuízo em torno de R$ 250 mil. Ainda vamos catalogar para termos esse valor preciso” disse Alan Wagner.

Alan Wagner um dos sócios proprietários da Fenex Store





Vinícius Lopes, o outro sócio da empresa, disse que o Shopping, de início, se recusou a lhes entregar as imagens de videomonitoramento, mas depois entregou para a Polícia Civil. Os proprietários disseram ainda que já é a segunda vez que a loja tem suas mercadorias furtadas. “A primeira vez foi dia cinco de setembro quando tivemos 13 aparelhos furtados, prejuízo foi de R$ 70 mil e a gerência do Shopping se encarregou de resolver o caso, mas nada foi feito, não ressarciu e ficou por isso mesmo. Desta vez o shopping nos fez a mesma proposta, mas não aceitamos.” disse Alan Lopes.





O Portal Paraíso falou com o Delegado Municipal Rodrigo Ribeiro que estava acompanhando a perícia no shopping. “Ao tomarmos conhecimento desse crime imediatamente já convertemos o B.O. em Inquérito Policial, já determinamos a perícia e estamos trabalhando para dá uma resposta à sociedade. Já ouvimos as vítimas e já começamos a investigação” disse o delegado municipal.





Sobre os arrombamentos que os comerciantes do Centro de Sobral têm sido vítimas, o Dr. Rodrigo Ribeiro disse que a Polícia Civil de Sobral está bastante atenta para estes casos e a maioria que chegou à Delegacia tem sido solucionado. Por volta das 15h surgiu comentários nas redes sociais de que havia uma pessoa armada dentro do shopping, mas nada foi confirmado pela polícia.





Outro caso de furto aconteceu na madrugada desta quarta-feira (15/12), por volta das 3h, quando bandidos invadiram mais uma loja do Centro de Sobral. Desta vez foi a Casa Rui Aragão que vende produtos agropecuários localizada na rua Viriato de Medeiros. De acordo com Rui Aragão Filho, um dos proprietários, as imagens de videomonitoramento mostram apenas um bandido na ação criminosa. O comerciante afirma que já é a segunda vez que a loja é invadida.

Rui Aragão Filho, um dos proprietários da loja de produtos agropecuários



“Eu estava em casa quando ligaram para mim às 3h da manhã dizendo que a loja tinha sido arrombada. O quarteirão na madrugada está praticamente vazio e sem segurança, quase todas as lojas estão sendo roubadas. A polícia faz a parte dela, mas a justiça solta. A gente pede segurança, mas infelizmente não é atendido” disse Rui Aragão Filho.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso