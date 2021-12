Auxílio Brasil: governo promete pagar R$ 400 a partir do dia 10

O Auxílio Brasil começará uma nova rodada de pagamento a partir da próxima sexta-feira (10) com uma promessa do governo, o valor a ser pago será de R$ 400. Antes, o valor médio do Bolsa Família era de R$ 192.





Mais uma vez os pagamentos vão seguir o calendário habitual do extinto Bolsa Família, desta forma o dinheiro começa a ser liberado de acordo com o número final do NIS. Por causa das comemorações do Natal e Ano Novo, o pagamento foi antecipado para o dia 10.





A PEC dos Precatórios foi aprovada nesta quinta-feira (2), o que viabilizou o pagamento médio de R$ 400 para os beneficiários do Auxílio Brasil.





O texto passou por muitas mudanças no Senado, por isso, será necessário que os deputados votem novamente a proposta. Em Brasília se comenta que não vai haver tempo suficiente para aprovar o texto reformulado antes do recesso parlamentar, que vai começar no dia 23.





Para desespero do governo, se a PEC não for promulgada , será preciso esperar o término das férias dos deputados, sendo assim, a votação só irá acontecer no ano que vem, o que vai também adiar o reajuste do benefício para o valor de R$ 400. Quando o Senado aprovou a MP que cria o Auxílio Brasil, condicionou o pagamento do benefício ao orçamento disponível.





No dia 17 de novembro, o Auxílio Brasil começou a ser pago com um valor médio de R$ 217,18, ou seja, 17,84% de reajuste. Atualmente, 14,6 milhões de famílias estão sendo beneficiadas, no entanto, o governo pretende incluir mais 2,6 milhões de famílias nos pagamentos do Auxílio Brasil, que segundo o Ministério da Cidadania, zeram a fila de espera.

Via Jornal Contábil