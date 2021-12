BARBARIDADE: IDOSO DE 82 ANOS É BRUTALMENTE ASSASSINADO NO BAIRRO PADRE PALHANO

Um crime com requintes de crueldade foi registrado na manhã deste sábado (25), em Sobral. Segundo informações preliminares, dois homens em uma motocicleta passaram pela praça principal do bairro, quando avistaram um senhor e efetuaram vários disparos de arma de fogo em sua direção, vindo a atingi-lo no rosto e no crânio.





A vítima foi identificada como Raimundo Alves Pessoa, 82 anos de idade, trabalhava como catador de reciclagem e não fazia mal a ninguém.

A Polícia Militar esteve presente no local, e acionou a PEFOCE que realizou os trabalhos periciais e recolheu o corpo para ser submetido aos exames periciais no IML.

A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.

Sobral já registra 111 homicídios dolosos no corrente ano!

