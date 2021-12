Camilo anuncia reajuste acima da inflação para os servidores do Ceará; veja índice

O governador Camilo Santana (PT) enviou mensagem para a Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), na noite desta quarta-feira (22), propondo um reajuste de 10,74% para todos os servidores estaduais. As informações são do Diário do Nordeste.





O reajuste anunciado por Camilo durante transmissão ao vivo fica acima da inflação projetada pelo Banco Central (BC) para este ano, de 10,2%.





Conforme o chefe do Executivo, o aumento deverá ser escalonado da seguinte forma: metade a partir de janeiro de 2022 e a outra, a partir de maio de 2022.





A expectativa é de que o aumento seja votado pela Assembleia Legislativa (AL) ainda na noite desta quarta. Caso os deputados estaduais aprovem, a revisão geral dos servidores públicos seguirá para sanção do governador.









MELHORIAS SALARIAIS





Ao lado de integrantes de sua equipe econômica, o governador informou que também foram encaminhadas à AL propostas de reestruturações salariais para servidores de diversas áreas, como Saúde, Educação, Cultura, Agricultura e Segurança Pública.





Essas reestruturações, segundo Camilo, devem se somar às melhorias salariais já aprovadas este ano, que terão repercussão a partir de janeiro de 2022.





"Estamos encaminhando na data de hoje melhorias salariais que terão impacto salarial de melhorias em todos os servidores e em todas as categorias", disse, frisando que os servidores que tiveram melhorias salariais, com repercussão a partir de janeiro, também ganharão a revisão de 10,74%, em duas vezes.





"Essa é uma forma de reconhecimento dos servidores públicos do Estado do Ceará, em um momento tão desafiador. Poucos estados brasileiros têm dado melhorias salariais, a partir de 2022", somou o governador.