Cantora pop é mordida por cobra durante gravação de videoclipe; veja o flagra

Uma cantora pop foi surpreendida por um imprevisto durante a gravação de um videoclipe. A norte-americana Maeta foi mordida por uma cobra no meio da filmagem. As informações são do portal Yahoo.





Em publicação no Instagram, a artista de 21 anos compartilhou o flagra do momento em que o animal deu o bote em seu rosto.





"Isto é o que eu passo para fazer vídeos para vocês," escreveu ela ao aparecer deitada com a cobra em cima dela e levando uma no queixo em seguida.





Felizmente, nenhum animal do vídeo era peçonhento, o que causaria dor na vítima, e a cantora segue bem sem nenhuma sequela. Confira o vídeo: