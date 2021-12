Celso Portiolli descobre câncer na bexiga: “Estou com muita fé”

O apresentador Celso Portiolli contou, na manhã desta terça-feira (28), que está com câncer na bexiga. Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, Celso disse que o câncer foi encontrado em dezembro na forma mais precoce possível e que está se preparando para o tratamento.





Ele disse que passou por um procedimento de retirada de um pólipo da bexiga, “único e pequeno”, mas que, ainda assim, precisará fazer um tratamento de imunoterapia chamado de BGC. O apresentador tranquilizou os fãs e agradeceu aos médicos, que lhe passaram bastante segurança.





– Eu estou otimista e com muita fé porque a chance de cura é próxima de 100%. Isso me deixou bastante aliviado, otimista, feliz, com muita fé de que vai dar tudo certo. E, durante o período do tratamento, eu vou poder ter uma vida absolutamente normal – disse.





Celso publicou ainda uma sequência de vídeos em seus stories em que diz ser grato a Deus e que vai dar tudo certo.





– [Estou] fazendo a minha corridinha aqui… Quero agradecer [pelas] mensagens de carinho, de fé e dizer que sou um abençoado. Sou grato a Deus por ter me mostrado isso [câncer] logo no comecinho, no estágio mais precoce. Então, isso é uma bênção de Deus. Eu sou muito grato. Vai dar tudo certo, ‘vamo’ nós! Vida que segue. ‘Vamo’ correr! – encerrou entusiasmado.