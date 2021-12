CONCURSO DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL - EDITAL "ATÉ O DIA 15 DE DEZEMBRO"

Em bate papo com os internautas via Instagram na noite de ontem, 30/11, o prefeito Ivo Gomes (PDT), juntamente com a Secretária de Segurança e Cidadania, Emanuella Leite, interagiram sobre as perguntas em relação ao edital do concurso para a Guarda Municipal de Sobral 2022. A Secretária postou que "Até o dia 15 de dezembro esse edital sai!!!".





BANCA JÁ FOI DIVULGADA





Em pronunciamento feito no final de outubro, a pasta municipal divulgara que o processo seletivo seria conduzido pela UECE (Universidade Estadual do Ceará).









MASSA CONCURSOS JÁ INICIOU A PREPARAÇÃO





Com uma estratégia já definida para facilitar a aprovação dos seu alunado, o Massa Concursos já iniciou na noite de ontem, 30/11, a preparação da sua primeira turma de concurseiros voltada para o certame municipal da Guarda Municipal. Segundo o professor Kléber Teixeira, coordenador do curso que funciona em parceria com o Colégio Coração de Jesus (CCJ- Sobral), o "ideal é iniciarmos antes do edital sair, pois já temos uma prévia das matérias que serão cobradas".





Com uma superequipe de professores que incluem grandes nomes dos melhores colégios de Sobral e também incluindo grandes advogados que atuam no magistério, o Massa Concursos retornou suas atividades com força máxima com turmas nos turnos Noite e Manhã.

Blog do Kleber Teixeira