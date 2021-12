DERRAMAMENTO DE SANGUE EM GRANJA/CE!

Uma confusão durante uma festa na cidade de Granja, no Interior do Ceará, resultou em um tiroteio que deixou dois mortos e um ferido. O caso foi registrado durante a madrugada desta quinta-feira, 30.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) foi acionada, na madrugada para atender a uma ocorrência de duplo homicídio no município de Granja, Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





As vítimas foram um homem de 20 anos e outro de 37. Eles teriam se desentendido com um suspeito de 32 anos e a desavença teria feito com que o grupo jogasse pedras no homem, que revidou atirando.





As vítimas foram socorridas e encaminhadas à unidade hospitalar mais próxima, onde morreram. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Regional de Camocim, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), e será transferido à Delegacia Municipal de Granja.





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (88) 3664-1322, da Delegacia Municipal de Granja.





As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Com informações do portal O Povo