Educadores sobralenses são homenageados no UNINTA

Nesta última quinta-feira (9), aconteceu no Centro Universitário Uninta a Comenda Memorável Educador Sobralense.





Para iniciar a noite, houve a apresentação de balé da Companhia Maynara Albuquerque, que exibiram o espetáculo Vitruvio, O homem Vitruviano de Leonardo Da Vinci. Com a presença do magnífico reitor do Uninta, Daniel Rodrigues, e do chanceler Dr. Oscar Rodrigues, sete educadores foram homenageados.





O auditório estava restrito apenas para convidados, devido a pandemia. Dentre eles, diversas autoridades da Zona Norte do Estado estavam presentes, além daqueles que receberam a congratulação pelas mãos do Chanceler. Reconhecendo a importância dessas personalidades para a educação cearense, foram agraciados com uma placa de honra, Antônia Eliana de Araújo Aragão (em memória), Arry Rocha de Oliveira (em memória), Francisco Nazareno de Oliveira, Iracema Ponte Bento, Jacyra Pimentel Gomes, José Klauber Roger Carneiro e Padre José Linhares Ponte.





“São nomes que eu posso dizer que deveriam estar nas praças públicas com um busto, porque eles representam realmente a educação de Sobral” ressalta o Chanceler Dr. Oscar Rodrigues.





A noite foi carregada por muita emoção, contação de histórias sobre o cenário sobralense e momentos que foram divisores de águas para professores. O Padre José Linhares, pôs em questão os estudantes que antes eram alunos buscadores de conhecimento, mas que atualmente são grande profissionais e começaram buscando o saber ainda jovens, em sala de aula. Durante seu discurso, ressaltou sobre a evolução da educação sobralense e explicou sobre o ato de criar vínculos, aprender com a sociedade e ser criativo para o desenvolvimento humano.





“A ciência do homem está na criatividade”, afirma o Padre José Linhares.

Durante o evento foi revelado, que esta foi apenas a 1ª noite honrosa e que a cada final de ano será preparado uma solenidade para o magistério.

Por Ana Kanine / Sistema Paraíso