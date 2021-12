HOMEM MORRE VÍTIMA DE AFOGAMENTO NA ZONA RURAL DE TIANGUÁ

Um homem morreu afogado quando tomava banho em um pequeno açude no Sítio Lagoa do Padre, na zona rural de Tianguá. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (6), sendo a vítima identificada como Leonardo Silva Santos, 26 anos.





De acordo com informações de populares, o rapaz tomava banho em companhia de um irmão e uma irmã que ainda conseguiram levá-lo para margem do rio. Equipes do resgate e SAMU estiveram no local, onde fizeram várias tentativas de reanimá-lo, mas infelizmente o jovem não resistiu e veio a óbito.