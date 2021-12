INSEGURANÇA: APARTAMENTO INCENDEIA E LADRÕES APROVEITAM PARA FURTAR OBJETOS DE MORADORA DO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

Um incêndio foi registrado na tarde dessa quinta-feira (30), por volta das 16h, em um apartamento na rua Senador Virgílio Távora, no grande Sinhá Saboia. De acordo com a estudante de Psicologia, Rosângela Vasconcelos, 47, moradora do apartamento, o fogo atingiu o quarto destruindo móveis, joias, mercadorias caras como perfumes importados entre outros. O banheiro que está com infiltração também foi atingido ficando com o forro totalmente destruído.





Rosângela Vasconcelos, que também é vendedora de perfumes disse para o Portal Paraíso que as mercadorias que sobraram foram furtadas e não sabe se foi durante a ocorrência ou depois. “Eu estava no trabalho quando ligaram para mim e disseram que o meu apartamento estava pegando fogo. Quando cheguei a minha porta estava arrombada e senti falta de mercadorias e objetos pessoais, até o cesto de roupa suja levaram” disse a estudante de Psicologia.





De acordo com o Corpo de Bombeiros de Sobral o foco foi localizado em um dos quartos com várias malas com roupas, maquiagens e eletrodomésticos. Ainda de acordo com a corporação o fogo não se alastrou por se tratar de um ambiente fechado sem ventilação. Os bombeiros tiveram que arrombar a porta e usar capa térmica. A assessoria do Corpo de Bombeiros informou que foi feita a abordagem de portas antes do arrombamento e finalizou o incêndio com jato mole, sendo gasto cerca de 50 litros de água, apenas.

Por Edwalcyer Santos / Sistema Paraíso