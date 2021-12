Luzes do Natal de Sobral custam R$ 400 mil aos cofres públicos

Após a empresa responsável pelas decorações de Natal de Sobral cancelar contrato a prefeitura contrata empresa de Sobral e começa a enfeitar as praças e equipamentos.





Após o comunicado do prefeito Ivo Gomes, no dia 30/11, sobre o cancelamento de contrato da empresa que deveria realizar as decorações natalinas de Sobral as luzes começam a iluminar a cidade. O gestor informou na mesma publicação que correria atrás para decorar o município e em três dias foi realizado licitação e contratação de uma nova empresa.

A nova licitação foi realizada, mas fracassada por falta de inscritos. No dia 3/12 foi realizado a dispensa de licitação e contratada a empresa de Sobral HARDEZ ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI, para decorar o município com o contrato no valor de R$ 400.750,00. Uma semana após a anúncio realizado nas redes sociais, as principais praças encontram-se com decorações de Natal. Diferente dos anos anteriores, nesse ano as luzes de Natal são mais singelas e sem grandes atrações, até o momento.





A empresa, do Rio de Janeiro, havia justificado a rescisão contratual, informando que não recebeu dos fornecedores os materiais e ornamentos necessários para realizar o serviço contratado, que seria a instalação, manutenção, transporte e desmontagem dos acessórios natalinos. O prefeito afirmou, ainda o post do dia 30/11 que a empresa será multada e impedida de participar em futuras licitações.





(Helenilton Jackson / Sistema Paraíso)