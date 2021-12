REVOLTANTE! PREFEITURA "NEGA" EXAME A CRIANÇA COM MICROCEFALIA

A mãe de uma criança com microcefalia, moradora de Sobral, peregrina pelas emissoras de rádio da cidade para conseguir recurso para realizar um exame que custa pouco menos de R$ 2 mil, que é negado pela Prefeitura de Sobral.





Só lembrando que a Prefeitura de Sobral investiu em uma única apresentação de dança R$ 340 mil. Evento realizado no dia 7 de dezembro, no Arco do Triunfo, em período de pandemia, com a Cia de Dança Deborah Colker.





Dentro do Quadro “Momento de Solidariedade” do programa Tribuna e Plenário, na tarde de quarta-feira, 8, a mãe, uma jovem de 19 anos, fez outra denúncia séria contra a Secretaria de Saúde do Município. “Eu e meu filho fomos encaminhados para uma Clínica na Capital Cearense que não que convênio com o Município de Sobral. Fomos enganados e constrangidos.” Disse ela.





(Wilson Gomes)