Wellington Macedo pode voltar para a prisão após falha na tornozeleira eletrônica

Andressa Macedo, esposa do jornalista Wellington Macedo, registou nessa terça-feira (7) uma falha na tornozeleira eletrônica de monitoramento instalada no cearense. O fato aconteceu na residência do casal, em Brasília, enquanto eles se preparavam para dormir.





O alarme sonoro da tornozeleira eletrônica disparou por cerca de um minuto. O ocorrido foi registrado na mesma semana em que o jornalista aguardava autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para visitar os filhos no Ceará.





Andressa Macedo afirmou que tal fato nunca havia acontecido anteriormente e, por isso, trataram de filmar e ligar para a Central de Monitoramento Eletrônico (CIME). Um agente penitenciário confirmou que recebeu um alerta de violação da zona de monitoramento, perguntou onde Wellington Macedo se encontrava e mandou desconsiderar o alerta.









Situação semelhante





Recentemente, o deputado federal, Daniel Silveira (PSL-RJ), enfrentou a mesma situação e teve a sua prisão domiciliar revogada pelo STF, voltando para o presídio. Recentemente, a Polícia Federal (PF) divulgou um relatório confirmando que o parlamentar não havia violado sua zona de monitoramento.





