INSEGURANÇA: ônibus da Transol passa a ser escoltado pela PM nos Terrenos Novos

Polícia Militar passa a escoltar ônibus de Sobral depois do atentado da terça-feira (7), quando um bando armado barrou o coletivo da Transol no bairro Terrenos Novos.





Depois da repercussão da matéria do Sistema Paraíso, a Polícia instalou uma base móvel no bairro e passou fazes escolta dos coletivos. Nesta quarta-feira (8), por volta de 11 horas, nossa equipe de reportagem acompanhou esteve no ônibus da linha 01, que conecta os bairros Renato Parente e Centro. Os passageiros foram escoltados por uma viatura da Polícia Militar até a saída do Bairro Terrenos Novos.





O micro-ônibus fez paradas dentro do Residencial Caiçara, em seguida passou pelo Bairro Terrenos Novos, onde seguiu normalmente. Logo mais à frente, também estava instalada uma base móvel da Polícia Militar, na altura de um frigorífico da região, o que traz ainda mais segurança tanto para pedestres quanto para motoristas que trafegam pela localidade.





A expectativa é que a vigilância dure e possa continuar garantindo o direito de ir e vir da população.

Por Ana Karine / Sistema Paraíso