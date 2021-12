Irmãs gêmeas dividem o mesmo marido e sonham em engravidar dele juntas

As irmãs gêmeas Anna e Lucy DeCinque, que se intitulam “as mais idênticas do mundo”, elevaram as similaridades a outro patamar. As duas foram pedidas em casamento pelo mesmo homem, Ben Byrne, e estão tentando engravidar dele ao mesmo tempo.





As australianas de 35 anos ficaram famosas pelo relacionamento a três que compartilham desde 2012, e deram o que falar recentemente após o noivado ser anunciado no programa de televisão Extreme Sisters, do canal TLC.





Administrar um trisal com a irmã pode parecer impossível para muitos, porém, Anna e Lucy garantem que o convívio é tranquilo e não existe competição entre as duas. “Nunca sentimos ciúmes porque sabemos que ele nos ama da mesma forma”, comentou uma das gêmeas.





Regras na relação





As irmãs de Perth, na Austrália, conheceram Ben há 9 anos. A ideia de namorá-lo ao mesmo tempo partiu delas. O candidato deveria aceitar as duas juntas se quisesse levar a relação adiante.





“Fomos sinceras e dissemos que éramos como um pacote. Ele falou que por ele estava tudo bem”, disse Anna. “Como tem um gêmeo não idêntico, ele afirmou que entendia o nosso vínculo”, completou.





Apesar do arranjo inusitado, fazer tudo em dupla é algo natural para elas. As gêmeas malham, comem, tomam banho, dormem, vão as compras e até têm relações sexuais com o mesmo parceiro juntas.





A aparência semelhante é fundamental para elas. As duas não apenas se vestem com roupas combinando, mas gastaram cerca de R$ 2 milhões para ficar com o mesmo aspecto na face, comem exatamente o mesmo número de calorias todos os dias e se exercitam pelo mesmo período de tempo.





Os três dividem a cama, mas garantem que não existe incesto. “Dormimos juntos, mas não é como fazer ménage à trois pois não nos envolvemos uma com a outra. Algumas pessoas dizem que é nojento, mas funciona para nós.”





Gravidez compartilhada





Com o sonho da maternidade, não poderia ser diferente. “Queremos viver a gravidez juntos, queremos tudo na vida juntos, morreremos juntos, envelheceremos juntos.” Em entrevista ao portal The Sun, elas falaram sobre a possibilidade de investir em fertilização in vitro. “Vamos congelar nossos óvulos ao mesmo tempo, será um desafio, mas queremos passar por isso juntas.”





Os três moram na casa da mãe delas, que já tentou interferir nas decisões dos três. “Nossa mãe está nos convencendo a dar à luz naturalmente. Não sei como isso vai funcionar”, afirmou Anna em depoimento ao reality show.





Embora as irmãs se esforcem para ser o mais idênticas possível, elas defendem que estão preparadas para ter filhos de gêneros diferentes, “desde que sejam felizes e saudáveis”.





Via CM7