Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando que a quadra de esportes do colégio Yedda Frota, localizada no Bairro Terrenos Novos, está com 50% das lâmpadas queimadas. O internauta solicita ao Secretário de Esportes de Sobral, que solucione o problema o mais breve possível, para que os atletas possam usufruir do equipamento.