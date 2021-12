Bolsonaro sobre reeleição: "Com 4 no STF, a gente muda o Brasil"

O presidente Jair Bolsonaro declarou nesta quarta-feira (8), em entrevista ao Gazeta do Povo, que, se for reeleito em 2022, ele conseguirá mudar o Brasil por intermédio de seus ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).





Com a recente aprovação de André Mendonça no Senado, o presidente colocou seu segundo indicado na Corte e, se vencer as próximas eleições, poderá indicar mais dois nomes.





– Vamos supor que eu venha candidato e me reeleja, eu vou ter quatro no Supremo que têm uma forma de pensar muito semelhante à minha. A gente muda o Brasil – afirmou Bolsonaro.





O primeiro nome indicado para o STF pelo presidente foi o de Kássio Nunes Marques, que ingressou na Corte no ano passado. Mendonça foi aprovado pelo Senado no início da última quarta-feira e sua cerimônia de posse está prevista para o dia 16.





Sendo 75 anos a idade limite para a permanência de um ministro no STF, em 2023, primeiro ano do próximo mandato presidencial, o ministro Ricardo Lewandowski e a ministra Rosa Weber deixarão a Corte, abrindo assim duas vagas para novas indicações.





Bolsonaro também pediu paciência aos que lhe cobram maior velocidade na tomada de “certas decisões” e sugeriu que a renovação precisa de tempo.





– Alguns querem rapidez em certas decisões. Não dá certo isso, porque os problemas viriam; não apenas internos, teríamos os problemas externos também. A renovação vai acontecendo. Peço paciência, né – completou. (Pleno News)