MATANÇA NA SERRA DA IBIAPABA!

Uma jovem de 18 anos foi executada com vários disparos de arma de fogo no início da manhã desta segunda-feira (27) em Ubajara.





O crime ocorreu no interior de um imóvel na localidade de Carpina (distrito de Nova Veneza).





De acordo com informações, a vítima identificada como Tamylles Oliveira da Silva, estava em casa quando teve a residência invadida por indivíduos armados. Ela foi atingida com vários disparos e morreu no local. Em seguida os criminosos fugiram em um veículo de cor branca.





Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil realizam diligências na região em busca de capturar os envolvidos no homicídio.





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.





Com informações do portal Ibiapaba 24h