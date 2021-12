Miss brasileira critica Bolsonaro em concurso e perde na final

Apontada como uma das favoritas do Miss Grand International 2021, a modelo brasileira Lorena Rodrigues, de 26 anos, acabou não levando o título, ficando com o terceiro lugar. Como uma das cinco finalistas, Lorena utilizou o tempo de fala que tinha para criticar o presidente Jair Bolsonaro.





Assim como na edição de 2020, a dinâmica da final consistia em as modelos escolherem alguém para falar sobre no que tange ao tema pandemia. A modelo brasileira, que é de Minas Gerais, aproveitou para dizer a Bolsonaro que “faça o seu trabalho”.





– Eu escolheria Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Eu lhe diria: Bolsonaro, não é esse o caminho. Nós precisamos de apoio, nós precisamos de cuidado com a saúde, nós precisamos de educação. Por favor, cuide do seu país! Faça o seu trabalho! – disse Lorena, ganhadora do Miss Grand Brasil 2021, na fase final do concurso.





O vídeo legendado foi publicado pela deputada federal Alice Portugal (PC do B-BA), que enalteceu a atitude da modelo.





– Olha que beleza Miss Grand International! A candidata brasileira mandou o recado para o mundo – escreveu a parlamentar da oposição.





Ao final, a vencedora foi a vietnamita Nguyen Thuc Thuy Tien. O segundo lugar ficou com a equatoriana Andra Aguilera, e o terceiro com Lorena Rodrigues.

A primeira edição do Miss Grand International foi realizada em 2013. A edição deste ano foi realizada em Bangkok, capital da Tailândia. o Miss Grand International é o 3º em nível de importância, atrás do Miss Universo e do Miss Mundo.

