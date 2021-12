É com muita tristeza e pesar que comunicamos o falecimento do Sr. Raimundo Félix dos Santos, 79 anos, pai no nosso amigo "Mairton das Tapiocas".





O Sr. Raimundo Félix faleceu na madrugada desta segunda-feira (6), em sua residência no município de Martinópole.





Aos familiares e amigos externamos nossos votos de solidariedade e pedimos pelo conforto de todos os familiares.