Ônibus cai em ribanceira na BR-153 e deixa ao menos 5 mortos

Apenas um dia depois de registrar um acidente em que um ônibus tombou e deixou ao menos 25 feridos, as rodovias que passam pelo estado de Goiás foram o cenário de um novo episódio, ainda mais grave, na madrugada desta sexta-feira (24), quando um ônibus caiu em um córrego na BR-153 e deixou ao menos cinco pessoas mortas.





O fato ocorreu na altura da cidade de Aparecida de Goiânia, que fica na Região Metropolitana da capital. O acidente aconteceu no desvio próximo à cratera que se abriu na rodovia. Todos os sobreviventes já foram resgatados. Aproximadamente 40 pessoas ficaram feridas.





Em nota, a Real Expresso, empresa cujo ônibus sofreu o acidente, lamentou o ocorrido e disse que equipes estão dando todo atendimento médico e hospitalar às vítimas.





– As causas do acidente serão apuradas em procedimento interno da empresa como também pelas investigações oficiais, e estamos trabalhando em conjunto com as Polícias Rodoviária e Civil para que tudo seja o quanto antes esclarecido – diz a nota.





O major Luiz Eduardo Lobo, do Corpo de Bombeiros, confirmou que cinco adultos morreram. Os corpos ficaram presos às ferragens. O bombeiro explicou que o ônibus, que era de uma empresa regular, passava por um desvio na rodovia para evitar a cratera na região, acabou batendo contra um caminhão e caiu no córrego.





A Triunfo Concebra, empresa que administra a rodovia, disse que o ônibus não respeitou a sinalização e, no km 508, sentido Brasília, invadiu a divisão entre as pistas da rodovia que está funcionando em sentido de mão dupla, bateu na lateral de uma viatura da concessionária e de frente contra uma carreta.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o ônibus saiu de São Paulo, capital, e seguia para Brasília. Chovia no momento do acidente. Um passageiro que estava no ônibus e não se feriu disse que a maioria das pessoas saiu sem ferimentos muito graves, mas que elas estão com medo de seguir viagem.





Os feridos foram levados para o Hospital de Urgências de Goiânia, Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia e para unidades de pronto atendimento nas duas cidades. As pessoas que não se machucaram foram colocadas em outro ônibus da empresa.





