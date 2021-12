Polícia Civil apreende 31 pés de maconha e quatro pessoas são presas em Pindoretama

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (23), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) deflagrou a “Operação Artêmis”, no município de Pindoretama – Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13) do Estado. O intuito da ofensiva foi cumprir mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Ao todo, quatro pessoas foram presas em flagrante e 31 pés de maconha foram apreendidos.





A ação foi coordenada pela Delegacia Metropolitana de Pindoretama e contou com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM) da PC-CE. As primeiras a serem capturadas foram Larissy Antunes dos Santos (29) e Edvania Marinheiro Mesquita (31), ambas com passagens por tráfico de drogas. Com elas, 17 gramas de crack, uma quantia de cocaína e oito gramas de maconha foram apreendidas, na localidade de Caponguinha.





Apurações apontam que as mulheres seriam responsáveis pela comercialização de entorpecentes da região. Diante dos fatos, a dupla foi conduzida para a unidade policial, onde foram autuadas por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A PC-CE segue investigando o envolvimento das capturadas em outros crimes na cidade.









Outras prisões





Dando continuidade aos trabalhos policiais, Antônio Lucas Santos de Castro (25), com passagens por posse irregular de arma de fogo e posse de drogas, e Joelma Nogueira Lopes (28) foram presos, no Distrito de Caponguinha, zona rural do município. No imóvel onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão, os agentes localizaram 31 pés de maconha sendo cultivados no imóvel. No local, também foram apreendidos sementes de maconha, tesouras e dichavadores. Após ser detida, a dupla foi conduzida para a delegacia e autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.





(Polícia Civil)