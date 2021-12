Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra suspeito de homicídio em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) cumpriu, na tarde dessa quarta-feira (15), um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 27 anos. Francisco Charles de Mendonça Silva (27) é suspeito de envolvimento em um homicídio registrado em Sobral – pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. O crime ocorreu em outubro deste ano.





Conforme investigações realizadas pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, Francisco Charles, com passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, é apontado como envolvido na morte de um homem ocorrida no município. Na ocasião, a vítima foi morta a tiros, em outubro deste ano, no bairro Dom José I.





Ainda de acordo com levantamentos policiais, o indivíduo é apontado como o condutor do veículo utilizado pelos comparsas para fuga após a ação criminosa. Com o final das investigações, um mandado de prisão preventiva foi solicitado e cumprido, na tarde de ontem (15). Após ser localizado, no bairro Sumaré, Francisco Charles foi preso e encaminhado para uma unidade prisional.