POLÍCIA CIVIL EM AÇÃO!

Uma força tarefa da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Municipal de Coreaú, resultou na recuperação de celulares roubados e furtados no município de Coreaú. A operação ocorreu durante essa semana. Ao total, quatro celulares foram recuperados e restituídos aos seus legítimos proprietários.





De posse das informações sobre os roubos e os números IMEIs (código de 11 números) de identificação de celulares, os policiais civis localizaram os aparelhos que já haviam sido comprados por outras pessoas. A atuação consistiu na localização dos celulares obtidos por meios criminosos que foram negociados em municípios vizinhos. Após diligências policiais, os aparelhos celulares foram recuperados em Granja, Massapê, São José do Torto (Distrito de Sobral) e Coreaú.





A Polícia Civil orienta as vítimas a registrarem o Boletim de Ocorrência (B.O) e o máximo de informações sobre o roubo ou furto do aparelho celular. Alerta ainda que, as pessoas que adquirirem objetos de origem delituosa, podem responder por crime de receptação, previsto no Art. 180 do Código Penal. As investigações policiais continuam a fim de capturar o suspeito do crime de roubo e furto na região.