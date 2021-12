Polícia Civil realiza prisão em flagrante de suspeito de receptar fios furtados em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) realizou, na manhã dessa terça-feira (30), a prisão em flagrante de um suspeito de receptar fios de energia em Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. O homem foi flagrado, por câmeras do Sistema de Videomonitoramento da Guarda Civil Municipal, no momento em que queimava os fios.





Por volta de 11h30min, a Polícia Civil recebeu informações de um indivíduo que estaria queimando fios de cobre próximo a uma via pública no Centro da cidade. A ação de Ismael Dos Santos Gomes (19) foi captada pelas câmeras de videomonitoramento da Secretaria de Segurança Cidadã de Sobral. Com ele, os policiais apreenderam 970 gramas de cobre queimadas.





O Núcleo de Repressão aos Crimes Patrimoniais (NRCP) de Sobral investiga casos recentes de subtração de cabos, fios e outros itens da infraestrutura municipal urbana. Ismael já responde por dois furtos cometidos neste ano. Ele foi conduzido à Delegacia Municipal de Sobral, juntamente com o material apreendido, onde foram instaurados os procedimentos cabíveis.





(SSPDS/CE)

Foto ilustrativa