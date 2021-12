Prefeitura de Sobral lança edital para concurso público da Guarda Civil Municipal

As inscrições para o concurso iniciam conforme cronograma publicado no site da Universidade Estadual do Ceará (uece.br/cev) . A taxa é de R$ 130,00 (cento e trinta reais). Algumas pessoas podem solicitar a isenção, de acordo com as exigências previstas no edital.





O concurso terá duas etapas classificatórias. A primeira será composta por avaliações escrita e de capacidade física, inspeção de saúde, psicológica e investigação social. Já a segunda etapa será o curso de formação profissional. O conteúdo programático consiste em Língua Portuguesa, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Código de Processo Penal, Direito Penal, Direito Civil, Código de Trânsito Brasileiro, Direitos Humanos, Legislação Municipal de Sobral, Legislação Especial. A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois, a depender do interesse da administração.