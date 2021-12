Prejuízo causado aos bandidos com apreensão de droga em Viçosa é de R$ 46 milhões, estima PRF

A apreensão de drogas feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã dessa segunda-feira (6/12), na localidade de Trapiá, Viçosa do Ceará, foi avaliada em R$ 46,3 milhões. A PRF considerou todos os possíveis impactos econômicos ao crime organizado, sua cadeia de produção e distribuição. A apreensão aconteceu quando os agentes que se deslocavam de Viçosa do Ceará, cruzaram com dois veículos em baixa velocidade, o que não é normal, de acordo com a PRF.





Na apreensão considerada a maior da Zona Norte, foram apreendidos 264,97 kg de Cloridrato de Cocaína e 135,38 kg de Crack totalizando 400,35 kg de drogas. A droga estava no teto de um caminhão furgão que estava sendo acompanhado por uma pick up hard working cabine simples, que segundo a PRF seria o veículo batedor. A droga foi encaminhada para a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso