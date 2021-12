Servidores da Receita Federal aprovam greve

Na noite desta quinta-feira (23), os servidores de chefia da Receita Federal aprovaram greve. A decisão ocorre após reunião do Sindicato Nacional dos Auditores (Sindifisco).





Com a paralisação aprovada, a operação padrão pode ter grande impacto nas importações e exportações, já que afeta órgãos responsáveis por controlar a entrada e saída de mercadorias.





A decisão teve mais de 97% de apoio entre os 4.287 participantes.





A medida ocorre em protesto pela aprovação do Orçamento de 2022. O texto aprovado na última terça (21) pelo Congresso prevê cortes na verba destinada ao órgão e reajuste salarial apenas a policiais federais. O aumento vai custar R$ 1,7 bilhão.





Os servidores da Receita também reclamam da falta de regulamentação de um bônus.





Iniciada ontem, a debandada de auditores fiscais da Receita Federal já soma 635 renúncias a cargos de chefia e de comissão, segundo informou o sindicato da categoria. Hoje, 44 conselheiros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) entregaram pedido de afastamento. A saída em massa se dá em protesto ao fato de o Orçamento de 2022 reservar R$ 1,7 bilhão para reajuste apenas de policiais federais, segundo pleito do presidente Jair Bolsonaro. Servidores do Banco Central e da Advocacia-Geral da União também estariam se mobilizando.