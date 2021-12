STF: Moraes decide conceder prisão domiciliar a Zé Trovão

Nesta sexta-feira (17), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu prisão liminar ao caminhoneiro Marco Antonio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão. Ele está preso desde o dia 26 de outubro por ordem do próprio ministro.





Moraes atendeu a um pedido feito pela defesa de Zé Trovão, mas determinou algumas medidas que deverão ser cumpridas pelo caminhoneiro. Ele terá que utilizar tornozeleira eletrônica, não poderá se comunicar com outros investigados e nem usar as redes sociais. Além disso, também não poderá conceder entrevistas.





Em sua decisão, o ministro do STF apontou que “apesar da gravidade das condutas do requerente, em razão do lapso temporal decorrido do feriado nacional de 7/09/2021 e a presente data, não estão mais presentes, em relação a Marcos Antônio Pereira Gomes os requisitos fáticos necessários à manutenção da prisão preventiva”.





O ministro Alexandre de Moraes ordenou a prisão de Zé Trovão no dia 1º de setembro por incitar “atos violentos” nas manifestações do dia 7 de setembro. O ativista chegou a ficar foragido no México por quase dois meses, mas retornou ao Brasil e se entregou à Polícia Federal (PF) no dia 26 de outubro. (Pleno News)