VIOLÊNCIA DESENFREADA: HOMEM É MORTO A TIROS NO INTERIOR DA GARAGEM DA PREFEITURA DE UBAJARA

Um homem de 35 anos foi executado a tiros na manhã desta terça-feira (14) no município de Ubajara. O crime ocorreu no interior do prédio onde funciona a garagem da prefeitura localizado na rua Gonçalo Martins Fernandes. De acordo com informações, dois indivíduos chegaram em uma motocicleta tipo Bros, cor vermelha, placa Mercosul e um deles entrou no estabelecimento, onde realizou vários disparos contra a vítima e depois fugiram.





Antônio Daniel Vieira de Sousa, não resistiu e morreu no local. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima possui antecedentes por crimes de tráfico de drogas, ameaça e dano.





Equipes da Força Tática, RAIO e Destacamento local realizam diligências na região em busca de capturar os envolvidos no homicídio.





Com informações do portal Ibiapaba 24 hs