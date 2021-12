VIOLÊNCIA DESENFREADA EM SOBRAL: TENTATIVA DE HOMICÍDIO É REGISTRADA EM RAFAEL ARRUDA

Na tarde deste sábado (11), um homem foi ferido a bala no rosto, quando estava em estabelecimento comercial (bar), localizado no Centro do Distrito de Rafael Arruda.





A vítima foi socorrida com vida para o Hospital Santa Casa de Sobral.





O crime aconteceu quando um homem que faz parte de um grupo de vigilância motorizada estava em uma mesa de bar, jogando baralho, na companhia de outras pessoas.





Dois homens chegaram em uma moto e efetuaram vários tiros, ferindo a vítima no rosto.





Os bandidos fugiram em rumo ignorado.





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.