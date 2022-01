BANDIDOS ARMADOS ROUBAM MOTOCICLETA NO BAIRRO COELCE, EM SOBRAL

Uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha e placa OHX9J77 foi roubada na manhã desta quarta-feira (5), nas proximidades da garagem da empresa Itapemirim.





A vítima seguia em sua moto, quando foi abordada por três indivíduos armados em uma motocicleta. Os criminosos conseguiram subtrair o veículo, fugindo logo em seguida, tomando destino ignorado.





A Polícia foi acionada, mas os assaltantes e a moto não foram localizados.









Em tempo





Quem souber informações do paradeiro do veículo, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo e o anonimato são garantidos.