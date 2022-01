Campeã brasileira de muay thai morre vítima de infarto em SC

A lutadora Monique Piske, de 32 anos, morreu vítima de um infarto, neste domingo (2), em Guaramirim, no norte de Santa Catarina. De acordo com a irmã da atleta, Monique foi encontrada pelos pais em casa, já sem vida. A atleta já havia sido campeã brasileira de muay thai.





Em 2018, Monique foi a primeira catarinense a lutar no Portuários Stadium, o maior estádio da arte marcial no país, e, no mesmo ano e local, garantiu o cinturão da categoria 70 kg. Além do título nacional, Monique também foi bicampeã estadual de muay thai, além de ter conquistado títulos na “Copa do Brasil de Kickboxing” e no “Joinville Fight Night de MMA”.





A atleta deixa pai, mãe, irmã e sobrinhos. O velório acontece desde o fim da manhã desta segunda-feira (3), na capela mortuária de Guaramirim. A partir das 17h, o corpo será levado para o crematório em Jaraguá do Sul, também em Santa Catarina, para a cerimônia de despedida. (Pleno News)