Casal em motocicleta morre após ser atingido por raio

Um casal morreu após ser atingido por um raio, nesta sexta-feira (14). O homem, de 32 anos, e a mulher, de 41 anos, estavam em uma motocicleta, na Via Dutra, num trecho de Caçapava, em São Paulo, quando foram atingidos.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caso aconteceu na altura do Km 129, no sentido Rio de Janeiro. As informações são do portal G1.





As vítimas foram identificadas como Tiago Silva e Ana Maria Ramos.





A Polícia Civil disse que algumas testemunhas contaram que logo após o raio, o casal caiu da moto.





Motoristas de outros veículos retiraram os corpos da pista. O resgate foi acionado, mas o casal morreu no local.