DF: Filhos matam pai após ele descumprir medida protetiva

Na noite desta sexta-feira (14), um homem foi morto pelos filhos após ameaçá-los. Contra ele havia uma decisão judicial para que não se aproximasse da família. O caso ocorreu no Recanto das Emas, região administrativa do Distrito Federal. As informações são da coluna Na Mira, do portal Metrópoles.





O delegado Pablo Aguiar, da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), revelou que o homem tinha a chave do imóvel e, por isso, conseguiu entrar na residência.





No local, o homem, que apresentava sinais de embriaguez, disse aos filhos que eles “teriam ficado do lado da mãe mesmo ela tendo traído ele”. Os jovens, de 20 e 23 anos, disseram ao pai que a mãe não estava em casa, mas ele iniciou uma confusão e quebrou a televisão da sala.





Um dos rapazes colocou o pai para fora da casa. Porém, ele estava com uma faca e começou a bater nos vidros da residência para quebrá-los. Foi então que um dos filhos golpeou o pai e usou uma máquina de choque nele. O outro filho desferiu dois golpes fatais com faca.





A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem caído. O Corpo de Bombeiros também foi ao local e confirmou o óbito.





Os irmãos foram autuados em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e deverão passar por audiência de custódia neste domingo (16).





AGRESSÕES





O homem já tinha sido detido por crime contra a mãe dos rapazes, segundo revelou o delegado.





– O pai havia sido preso em junho do ano passado por crime praticado contra a ex-mulher, no âmbito da Lei Maria da Penha, de vias de fato e injúria. Em agosto, ele também foi preso por mandado de prisão por crime praticado contra a ex-mulher. E, em outubro, colocado em liberdade. Segundo os filhos, ele usava tornozeleira eletrônica, mas ontem (14/1) retirou. (Pleno News)