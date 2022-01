Chuva com vento derruba árvores e uma marquise em Sobral

A chuva forte que atingiu Sobral, na Região Norte do Ceará, nessa sexta-feira (14), foi acompanhada de ventos intensos e provocou a queda de cinco árvores e da marquise de um prédio.





Segundo registros do Corpo de Bombeiros, as árvores caíram nos bairros Campo dos Velhos, Alto da Brasília, Centro, Derby e Expectativa.





Já a marquise que veio ao chão foi de uma clínica médica na rua Oriano Mendes, no Centro. O estabelecimento fica no térreo de um prédio residencial que precisou ter a entrada interditada enquanto os militares avaliavam os riscos.





A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta que entre as 7h dessa sexta-feira e as 7h deste sábado (15), Sobral registrou 2.2 milímetros (mm) de precipitações. O balanço pluviométrico, no entanto, ainda está em atualização.









ALERTA PARA O INTERIOR





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de potencial perigo para chuvas e ventos fortes em 61 dos 184 municípios do Ceará neste fim de semana. Neste grupo, há possibilidade de precipitações de até 60 milímetros por hora ou até 100 mm ao dia, e fortes ventos de até 100 km/h.





Além disso, pode haver ainda registros de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.





Cidades inclusas no alerta do Inmet:





Abaiara, Acopiara, Aiuaba, Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Arneiroz, Assaré, Aurora, Baixio, Barbalha, Barro, Boa Viagem, Brejo Santo, Campos Sales, Caririaçu, Cariús, Catarina, Cedro, Crateús, Crato, Dep. Irapuan Pinheiro, Farias Brito, Granjeiro, Icó, Iguatu, Independência, Ipaumirim, Jaguaribe, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Jucás, Lavras da Mangabeira, Mauriti, Milagres, Milhã, Missão Velha, Mombaça, Monsenhor Tabosa, Nova Olinda, Novo Oriente, Orós, Parambu, Pedra Branca, Penaforte, Piquet Carneiro, Porteiras, Potengi, Quiterianópolis, Quixelô, Saboeiro, Salitre, Santana do Cariri, Senador Pompeu, Solonópole, Tamboril, Tarrafas, Tauá, Umari e Várzea Alegre.

(Diário do Nordeste)