CONTORA DE FORRÓ DA BANDA MASTRUZ COM LEITE REVELA QUE FOI ABUSADA POR MÚSICO

Nesta terça-feira (4), a cantora de forró Larissa Ferreira, da banda Mastruz com Leite, revelou que sofreu abuso praticado por um dos integrantes do grupo. Segundo o relato dela, o crime aconteceu na semana passada, enquanto ela dormia com o marido.





Larissa denunciou o caso em uma rede social. A artista contou que ela e o marido convidaram um colega para dormir na casa deles, em Fortaleza (CE).





O autor do abuso deitou em uma rede, que fica no mesmo quarto em que o casal dormiu. Durante a madrugada, ela sentiu ter sido tocada e beijada.





– Senti uma pessoa tocando em mim, tocando no meu corpo, beijando meu rosto, me cheirando (…). Beijando o meu rosto, e com a minha mão, a pessoa estava segurando a minha mão nas partes íntimas dela. Este homem fez isso comigo. E eu deitada na minha cama, no meu quarto e meu marido do meu lado. A pessoa abusou de mim. Eu fiquei de olhos fechados, não fiz alarme só dei um solavanco nele para que se afastasse e ele saiu de perto. Eu sabia que se eu fizesse alarme, o Jean iria matar aquele homem aqui dentro de casa – contou.





O nome do músico não foi revelado.





Temendo pela própria vida, a cantora disse que demorou cerca de uma semana para conversar com o marido sobre o episódio.





Ferreira também revelou que passou a tomar remédio para ansiedade e sofreu muito.





– Depois que esse homem saiu do quarto eu fiquei sem saber o que fazer. Se eu contava ou não para o meu marido. Fiquei com crise de ansiedade. Eu não iria ficar bem estando no mesmo ambiente que esse homem. Foi uma semana convivendo com esse homem na banda. Mas eu precisava falar para meu marido. No dia de viajar para o próximo show eu decidi falar para o meu companheiro.





Ela deixou ainda um alerta.





– Ninguém desconfiava dele, ele era uma pessoa calma, calada, mas o cara foi capaz de fazer isso. Já tomei todas as providências, falei com o empresário da banda. Eu fui assediada dentro da minha casa, ao lado do meu marido. Ninguém tem direito de tocar numa mulher se ela não deixar, se ela não quiser.





Por meio de nota, a banda Mastruz com Leite afirmou que repudia toda e qualquer forma de abuso.