Diretor da OMS acredita que é possível encerrar a pandemia neste ano

O diretor do programa de Emergências da Organização Mundial de Saúde (OMS), Mike Ryan, disse nesta terça-feira (18) ao Fórum Econômico Mundial que é possível encerrar a pandemia de Covid neste ano, embora não acabar com o vírus.





“Nós não vamos acabar com o vírus este ano, pode ser que nunca acabemos com o vírus”, disse Ryan a um painel do evento. “Esses vírus, vírus pandêmicos, acabam se tornando parte do ecossistema. Mas o que podemos encerrar é a emergência de saúde pública”, declarada pela OMS em janeiro de 2020.





“A questão é a morte. São as hospitalizaçãos. A quebra dos nossos sistemas socioeconômicos, políticos, é que causou a tragédia. Não o vírus. O vírus é um veículo. É como a sociedade reagiu ao vírus (…), desigualdades duradouras em acesso à saúde, desigualdades sociais duradouras, imensas desigualdades internas dentro dos países, não apenas entre países”, acrescentou.





“Sim, temos uma chance de encerrar a emergência de saúde pública neste ano, se fizermos as coisas de que falamos na última hora”, como a distribuição de vacinas aos países pobres. (CN7)