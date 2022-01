Em Camocim cabo de aço rompe e turista cai de tirolesa

Queda ocorreu durante passeio no dia do aniversário da vítima, que não se feriu. Local foi interditado pelo Corpo de Bombeiros após a queda





O cabo de aço de uma tirolesa rompeu e derrubou um turista que realizava o passeio em comemoração ao aniversário na Praia de Tatajuba, em Camocim, no litoral Oeste do Ceará, nesta segunda-feira (17). Apesar do susto, o homem não se feriu e caiu em uma lagoa formada entre dunas.





O momento do rompimento do cabo e da queda do turista natural de Fortaleza foi gravado por um amigo da vítima, que registrava o passeio. O vídeo mostra o homem descendo de uma duna no equipamento, ele chega a acenar para o amigo e segundos depois o cabo se rompe.





Conforme os bombeiros, o fato de a vítima estar em uma altura baixa e ter caído na água contribuiu para que o homem não tivesse ferimentos. Após a ocorrência, o local foi interditado pelo Corpo de Bombeiros.





(G1/CE)