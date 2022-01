Em consulta, maioria é contra vacinação infantil obrigatória

Durante a audiência pública realizada na manhã desta terça-feira (4) sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19, a secretaria-extraordinária de Enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, Rosana Leite de Melo, informou que a maioria dos participantes da consulta pública organizada pela pasta foi contrária à vacinação obrigatória das crianças.





De acordo com Rosana, 99,3 mil pessoas e entidades foram ouvidas durante a consulta. Ainda segundo a secretária, a maioria também se mostrou contra a obrigatoriedade da prescrição médica para que os pequenos sejam vacinados. Os detalhes dos resultados não foram revelados.





– A maioria a se mostrou concordante com a não compulsoriedade da vacinação e a priorização de crianças com comorbidade . A maioria foi contrária a obrigatoriedade da prescrição médica -Rosana Leite de Melo.





Na segunda-feira (3), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que as doses de Pfizer que serão aplicadas em crianças chegarão ao Brasil até a primeira quinzena deste mês. No final do mês passado, Queiroga defendeu a apresentação de pedido médico para vacinar contra a Covid-19 crianças sem comorbidade.





(Pleno News)