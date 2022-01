Empresário morre após ter tromboembolismo pulmonar

O empresário Alessandro Junqueira, conhecido como Lelê, foi encontrado morto dentro do apartamento em que morava, na noite de terça-feira (11), em Goiânia. Junqueira tinha 50 anos e ficou conhecido como o criador da Festa da Fantasia, tradicional evento da capital goiana. De acordo com o portal G1, um médico da família constatou que o empresário morreu por tromboembolismo pulmonar.





O tromboembolismo pulmonar é uma obstrução dos vasos da artéria pulmonar, que causa um coágulo que pode ir para o pulmão, coração ou cérebro, bloqueando o fluxo do sangue nesses lugares. O problema ficou conhecido recentemente por ter sido diagnosticado no cantor Maurílio, que morreu no dia 29 de dezembro de 2021, após ter ficado internado por duas semanas.





Alessandro deixa dois filhos. O velório será às 14h no Cemitério Parque Memorial. O enterro está previsto para as 16h. Nas redes sociais, amigos do empresário lamentaram a morte.





– Você será sempre lembrado com muita alegria – escreveu um amigo.





Nascido em Goiânia, Alessandro entrou no ramo de produção de festas ainda jovem e, com o tempo, acabou tornando-se sócio de casas noturnas da capital goiana. Sua marca mais famosa, porém, foi a criação da Festa da Fantasia. Em 2020, quando foi cancelado por conta da pandemia, o evento chegaria à sua 25ª edição. Desde então, a festa não voltou a ser realizada.





Via Pleno News