Enxurrada em vila de Jericoacoara causa estragos em via e deixa fios expostos; veja vídeo

As fortes chuvas registradas na madrugada deste domingo (2) causaram estragos em Jericoacoara. Ruas ficaram alagadas e a enxurrada acabou deixando a fiação e tubulações expostas.





A chuva na região começou por volta de meia-noite e seguiu até o início da manhã de hoje. Moradores, donos de estabelecimentos e equipes da Cagece tentavam resolver a situação.





O secretário de Infraestrutura de Jericoacoara, Edineldo Freitas, também esteve no local e a pasta informou que o cenário já está sendo normalizado.





Pelo menos 91 municípios tiveram registro de chuvas entre as 7h de sábado (1º) e as 7h deste domingo (2). Jijoca de Jericoacoara teve um dos maiores volumes, com 91 mm.





Conforme o Calendário das Chuvas, até as 11h50 deste domingo os maiores acumulados foram registrados nas regiões do Cariri e do Litoral Norte.

(Diário do Nordeste)