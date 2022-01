Esposa de Moro publica foto dos filhos com rostos borrados

Neste sábado (1º), Rosangela Moro, esposa do ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, publicou uma foto de sua família nas redes sociais. Um detalhe, no entanto, chamou a atenção de seus seguidores; o fato de o rosto dos filhos do casal estar borrado.





De acordo com Rosangela, a atitude foi tomada para evitar “haters e ofensas”.





De acordo com ela, os filhos são “motivo de orgulho” do casal.





Veja a publicação:





Eu tenho família e nossos filhos são motivo de orgulho. Mas em tempos de haters e ofensas, não mostramos.





Eles não precisam fazer parte disso. Eles só tem que estudar e seguir seus caminhos. E eu desejo que sejam caminhos de retidão, de sucesso mas com respeito ao próximo.





Desculpem, filhotes, que não posso dizer quão orgulho eu tenho de vocs, mas dias melhores virão





Até lá sigam a máxima: estude, aprenda, ouça, respeite e construa. Live u kidddos

(Pleno News)